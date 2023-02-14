Массовая драка с участием футболистов из России и Украины произошла в отеле Royal Seginus, расположенном в турецкой Анталии

Массовая драка с участием футболистов из России и Украины произошла в отеле Royal Seginus, расположенном в Анталье, Турция Массовая драка с участием футболистов из России и Украины произошла в отеле Royal Seginus, расположенном в турецкой Анталье.
Массовая драка с участием футболистов из России и Украины произошла в отеле Royal Seginus, расположенном в Анталье, Турция Массовая драка с участием футболистов из России и Украины произошла в отеле Royal Seginus, расположенном в турецкой Анталье.
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