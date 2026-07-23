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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов о нехватке молодых игроков из России: «Сборная и федерация не поддерживают»

26-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал, почему в России мало перспективных молодых теннисистов. «Да, молодых ребят не хватает.

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