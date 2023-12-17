Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Найти и подавить: как войска РЭБ несут невидимую службу на Купянском направлении

Найти и подавить: как войска РЭБ несут невидимую службу на Купянском направлении

Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы группировки войск «Запад» успешно выполняют задачи по обнаружению и подавлению источников радиоизлучения ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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