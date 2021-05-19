«Ну все, нам конец!»: Британцы посмеялись над паникой относительно авиабазы РФ в Арктике Александр КириловАудитория британского издания «Daily Mail » посмеялась над паникой в СМИ относительно угрозы, якобы исходящей от авиабазы ВКС РФ «Нагурское».