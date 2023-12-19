Литературу к Новому году для детей собрали во вкладыше в буклет «Метр с книжкой»

Центры госуслуг «Мои документы» и Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара представили новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой», в котором собрали полезную информацию о книгах, которые стоит прочитать с ребенком в зимние каникулы.