Известный блогер удивился цинизму мигрантов, обвиняемых в убийстве школьника

Как сообщает "Царьград", публицист, автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников, регулярно публикующий посты о судебном процессе по делу об убийстве русского школьника мигрантами, возмутился их циничным поведением и отсутствием раскаяния .
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