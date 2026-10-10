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«Пора избрать нового»: Трамп призвал Киев избавиться от Зеленского и прекратить атаки на российские НПЗ

«Пора избрать нового»: Трамп призвал Киев избавиться от Зеленского и прекратить атаки на российские НПЗ

ВАШИНГТОН, 10 октября, ФедералПресс. Киевский режим намеренно провоцирует глобальный кризис и ставит под удар мировую экономику своими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, поэтому Украине срочно необходима смена руководства.

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