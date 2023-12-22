В челябинском поселке погрузчик разрезал иномарку. Есть погибшие

Два человека погибли в ДТП в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинска, трагедия произошла утром пятницы, 22 декабря, в поселке Новосинеглазово (Советский район).
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