ЕП может запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш

Европарламент (ЕП) готовится принять резолюцию о необходимости усиления санкций против России, в которой предлагает расширить список ограничений в отношении «теневого флота» с целью затруднить экспорт российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
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