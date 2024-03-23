Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие слышали о многочисленных преступлениях совершаемых инофонами в нашей стране.
"Мама мне страшно ходить в эту школу": Детям мигрантов теперь дозволено все. Минпросвещения подписал указ. Спасибо министру Кравцову
Комментарии
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z
zhanna
Я приведу сравнение;комадующий украинской армии С-ПРЕДикорский ,его старенькие родители живут в России
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1 час.
Galina Adler
Ну возможно для таких плохо обучаемых детей открывать интернаты, всё равно родители им не в помощь, а дети могут в дальнейшем выбрать преступный путь, взять в руки автомат, чтобы за деньги убивать, для этого большого ума не надо. Почему бы не обучать таких детей по примеру обучения детей крайнего севера? А потом лучших, отлично обучаемых принимать в русскоязычные школы в тот класс, в котором ребёнок готов обучаться. Дети азиаты кстати очень способные к математике и к языкам. Русский для них самый тяжёлый, но те дети, кто в Азии учились в русскоязычных школах в принципе не отставали от своих одноклассниках. Если не знающий язык ученик не понимает ничего, о чем говорит учитель или его одноклассник, то не удивительно, что во время уроков будет хулиганить, а на перемене вести себя агрессивно, чувствуя превосходство в силе. По принципу - Сила есть ума не надо. https://mel.fm/zhizn/istorii/6731845-i-often-go-to-tundra-kak-zhivet-shkola-internat-dlya-korennykh-narodov-severa-na-yamale
Летом кочуют по тундре, а осенью — на вертолёте в школу. Как живёт интернат для детей оленеводов
Мел
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1 час.
z
zhanna
Я приведу пример,а вы судите: командующий украинской армии Сикорский-предатель,о его родителях мы знаем достаточно.Кравцов,точно такой редатель,а может еще хуже.Один убивает,другой развращает умы детей.А о его родителях мы не знаем ничего.Кого благодарить за э того министра?.
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57 мин.
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