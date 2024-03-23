"Мама мне страшно ходить в эту школу": Детям мигрантов теперь дозволено все. Минпросвещения подписал указ. Спасибо министру Кравцову

Galina Adler

Ну возможно для таких плохо обучаемых детей открывать интернаты, всё равно родители им не в помощь, а дети могут в дальнейшем выбрать преступный путь, взять в руки автомат, чтобы за деньги убивать, для этого большого ума не надо. Почему бы не обучать таких детей по примеру обучения детей крайнего севера? А потом лучших, отлично обучаемых принимать в русскоязычные школы в тот класс, в котором ребёнок готов обучаться. Дети азиаты кстати очень способные к математике и к языкам. Русский для них самый тяжёлый, но те дети, кто в Азии учились в русскоязычных школах в принципе не отставали от своих одноклассниках. Если не знающий язык ученик не понимает ничего, о чем говорит учитель или его одноклассник, то не удивительно, что во время уроков будет хулиганить, а на перемене вести себя агрессивно, чувствуя превосходство в силе. По принципу - Сила есть ума не надо. https://mel.fm/zhizn/istorii/6731845-i-often-go-to-tundra-kak-zhivet-shkola-internat-dlya-korennykh-narodov-severa-na-yamale