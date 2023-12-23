Экономист Лебединская: Минимальная цена сигарет может возрасти до 117 рублей

Специалист в сфере экономики Ольга Лебединская поделилась сведениями о том, что в связи с ростом акцизного набора на табачную продукцию максимально низкая стоимость сигарет, возможно, окажется увеличена до 117 рублей.
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