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Экономист Лебединская: Минимальная цена сигарет может возрасти до 117 рублей

Экономист Лебединская: Минимальная цена сигарет может возрасти до 117 рублей

Специалист в сфере экономики Ольга Лебединская поделилась сведениями о том, что в связи с ростом акцизного набора на табачную продукцию максимально низкая стоимость сигарет, возможно, окажется увеличена до 117 рублей.

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