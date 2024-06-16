Полицейские провели обыск в центре тестирования мигрантов

Сотрудники изъяли документацию, которая поможет раскрыть дело о фиктивном тестировании иностранцев Полиция провела обыски в центре тестирования мигрантов на Лиговском проспекте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.