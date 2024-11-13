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Каждый шестой житель Чехии считает, что жизнь при социализме была лучше, чем сейчас

Каждый шестой житель Чехии считает, что жизнь при социализме была лучше, чем сейчас

Это следует из результатов социологического исследования, проведённого Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук Чехии.

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