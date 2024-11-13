Каждый шестой житель Чехии считает, что жизнь при социализме была лучше, чем сейчас

Это следует из результатов социологического исследования, проведённого Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук Чехии.
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