Бывший полузащитник «Амкара», «Динамо», «Локомотива» и «Мордовии», а ныне футбольный агент Томислав Дуймович, в интервью корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро рассказал, что 30-летний боснийский защитник «Шальке» Никола Катич мог продолжить карьеру в чемпионате России.