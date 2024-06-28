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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Подтверждено: Concord от Sony для PlayStation 5 и ПК будет предлагать игрокам за дополни...

Подтверждено: Concord от Sony для PlayStation 5 и ПК будет предлагать игрокам за дополни...

Подтверждено: Concord от Sony для PlayStation 5 и ПК будет предлагать игрокам за дополнительные деньги только косметикуРазработчики придерживаются позиции, что базовая игра должна предлагать полный спектр впечатлений для всех игроков.

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