Подтверждено: Concord от Sony для PlayStation 5 и ПК будет предлагать игрокам за дополни...

Подтверждено: Concord от Sony для PlayStation 5 и ПК будет предлагать игрокам за дополнительные деньги только косметикуРазработчики придерживаются позиции, что базовая игра должна предлагать полный спектр впечатлений для всех игроков.
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