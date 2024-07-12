Родной или национальный: кто виноват в бедах казахского языка?

Удивительная вещь – либеральные СМИ. Если перед ними стоит задача доказать, что белое – это чёрное и наоборот, то они непременно это сделают, даже если глупость подобного посыла будет исходить из самого текста публикации.
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