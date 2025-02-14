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Российский боксёр Абдуллаев выйдет на ринг за титул чемпиона мира в США

Российский боксёр Абдуллаев выйдет на ринг за титул чемпиона мира в США

Российский боксёр Заур Абдуллаев, представляющий промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions, проведёт свой следующий поединок с американцем Рэймондом Муратайей за временный титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

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Комментарии
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РС
Рамазан Салманов
А под чьим флагом будет выступать этот Абдуллаев в США?Вот например самый известный боец ММА на сегодняшний день Лакец Ислам Махачев в Лос-Анджелесе демонстративно выступал под Российским флагом и триумфально победил в первом раунде своего соперника бразильца!
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