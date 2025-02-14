Российский боксёр Абдуллаев выйдет на ринг за титул чемпиона мира в США

РС

Рамазан Салманов

А под чьим флагом будет выступать этот Абдуллаев в США?Вот например самый известный боец ММА на сегодняшний день Лакец Ислам Махачев в Лос-Анджелесе демонстративно выступал под Российским флагом и триумфально победил в первом раунде своего соперника бразильца!