Опубликованы кадры презентации «Фламенго» для перехода Клаудиньо

Игрок все еще принадлежит «Зениту», официального трансфера не было Журналист из Бразилии Вене Касагранде на своем ютуб-канале опубликовал кадр из уже подготовленной клубом «Фламенго» презентации игрока «Зенита» Клаудиньо после его трансфера.