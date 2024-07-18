Опубликованы кадры презентации «Фламенго» для перехода Клаудиньо

Игрок все еще принадлежит «Зениту», официального трансфера не было Журналист из Бразилии Вене Касагранде на своем ютуб-канале опубликовал кадр из уже подготовленной клубом «Фламенго» презентации игрока «Зенита» Клаудиньо после его трансфера.
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