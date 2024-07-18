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Петербургский дневник

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Опубликованы кадры презентации «Фламенго» для перехода Клаудиньо

Опубликованы кадры презентации «Фламенго» для перехода Клаудиньо

Игрок все еще принадлежит «Зениту», официального трансфера не было Журналист из Бразилии Вене Касагранде на своем ютуб-канале опубликовал кадр из уже подготовленной клубом «Фламенго» презентации игрока «Зенита» Клаудиньо после его трансфера.

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