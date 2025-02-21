Судьбоносный подарок от Вселенной для одного знака зодиака – предсказания Володиной Евгения КомароваСудьбоносный подарок и большие перемены готовит Вселенная представителям знака Козерог, предсказывает астролог Василиса Володина.
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