Во Франции возмущены неприглашением России на празднование Дня Победы

Французы возмущены тем, что представителей России не пригласили на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко.
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