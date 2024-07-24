Кубинка в зоне особого внимания — что ищут следователи в парке «Патриот»?

В парке "Патриот" вторую неделю волнительно — но волнуются лица уполномоченные не перед очередной выставкой или визитом первых лиц и иностранных делегаций, все, увы, прозаичней и печальней — в парк нагрянули следователи — и об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник и подтвердил РБК.