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Кубинка в зоне особого внимания — что ищут следователи в парке «Патриот»?

Кубинка в зоне особого внимания — что ищут следователи в парке «Патриот»?

В парке "Патриот" вторую неделю волнительно — но волнуются лица уполномоченные не перед очередной выставкой или визитом первых лиц и иностранных делегаций, все, увы, прозаичней и печальней — в парк нагрянули следователи — и об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник и подтвердил РБК.

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