«Заслуживают уважения»: Волочкова поддержала артистов без таланта

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что принципиально не осуждает коллег по сцене, независимо от уровня их таланта.
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