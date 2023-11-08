Дипломат Полянский: прогресса по ближневосточной резолюции в Совбезе ООН нет

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил журналистам, что Совет Безопасности (СБ) международной организации пока не достиг прогресса в согласовании текста резолюции по конфликту между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, передает ТАСС.