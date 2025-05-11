Путин выступил перед журналистами в Кремле. Он призвал Киев возобновить прямые переговоры и назвал их дату и место

Президент России Владимир Путин провел встречу с российскими и западными журналистами, на которой подвел итоги четырехдневных мероприятий и встреч, приуроченных ко Дню Победы, а также прокомментировал завершившееся в зоне проведения специальной военной операции трехдневное перемирие и дальнейшее прекращение огня.