О Канаде — глазами русского эмигранта

☭КОМПАСПолитикаО Канаде — глазами русского эмигрантаЕлена Фрумин-Ситникова живет в Канаде 25 лет. Так получилось. И уже не надеется на возращение в Россию.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮЮлияИ в Германии похожая ситуация. Лучше советской системы здравоохранения мир ничего не придумал.Tat M (ta je)Тут описана моя жизнь в США. Точь в точь. Рада, что написано искренне, а то я долгое время была одна, когда публиковала свои дневники в WR-WE, детально описывая реальность на Западе. Эта реальность, к моему удивлению - после ишгнания из СпбTat M (ta je)Тут описана моя жизнь в США. Точь в точь. Рада, что написано искренне, а то я долгое время была одна, когда публиковала свои дневники в WR-WE, детально описывая реальность на Западе. Эта реальность, к моему удивлению - после ишгнания из СпбКомментировать
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