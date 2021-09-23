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    а Вы сегодня " в ударе")))) Ничего - ну раз плюёте в спину - значит Путин впереди!!! Примите это.Элита поражения...
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    Дебилы-образованцы от воровской власти! Потому и нет этих "достижений" на центральных каналах", что местный народ - т...Элита поражения...

О Канаде — глазами русского эмигранта

О Канаде — глазами русского эмигранта

Елена Фрумин-Ситникова живет в Канаде 25 лет. Так получилось. И уже не надеется на возращение в Россию.

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Юлия
И в Германии похожая ситуация. Лучше советской системы здравоохранения мир ничего не придумал.
Tat M (ta je)
Тут описана моя жизнь в США. Точь в точь. Рада, что написано искренне, а то я долгое время была одна, когда публиковала свои дневники в WR-WE, детально описывая реальность на Западе. Эта реальность, к моему удивлению - после ишгнания из Спб
Tat M (ta je)
Тут описана моя жизнь в США. Точь в точь. Рада, что написано искренне, а то я долгое время была одна, когда публиковала свои дневники в WR-WE, детально описывая реальность на Западе. Эта реальность, к моему удивлению - после ишгнания из Спб

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