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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киммих хочет уйти в 2025-м, «Бавария» намерена продать его этим летом. «ПСЖ» будет сложно подписать Йозуа, предпочитающего Англию и Испанию

По данным Le Parisien, парижане хотели бы укрепить полузащиту опытным футболистом, но приобрести игрока «Баварии» становится все сложнее и сложнее.

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