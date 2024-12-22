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Как избыток белка в рационе может стать причиной набора веса

Как избыток белка в рационе может стать причиной набора веса

Как избыток белка в рационе может стать причиной набора веса Алёна ЮрьеваВ погоне за идеальной фигурой многие из нас делают ставку на белковую диету: яичница на завтрак, протеиновый батончик на перекус, куриная грудка на обед… Кажется, что это универсальный путь к стройности.

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