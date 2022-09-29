Армии России может быть нанесено серьёзное поражение накануне торжеств в Кремле

Несмотря на то, что уже неделю шли сообщения о непрекращающихся попытках ВСУ наступления на Красный Лиман, российской стороне так и не удалось стабилизировать фронт – сегодня ночью обороняющий город гарнизон может оказаться в полном окружении.
Несмотря на то, что уже неделю шли сообщения о непрекращающихся попытках ВСУ наступления на Красный Лиман, российской стороне так и не удалось стабилизировать фронт – сегодня ночью обороняющий город гарнизон может оказаться в полном окружении.
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