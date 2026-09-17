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Месси выиграл 49-й трофей в карьере – Кубок Кампеонес с «Интер Майами». У Роналду 38 титулов

Нападающий « Интер Майами » Лионель Месси выиграл 49-й трофей в карьере. Клуб из Флориды обыграл « Крус Асуль » (2:0) в матче за Кубок Кампеонес – это игра между обладателем кубка МЛС и чемпионом чемпионов Мексики (победителем игры между чемпионами Апертуры и Клаусуры, первой и второй стадий чемпионата Мексики).

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