«Это будет игра поколения»: создатели Star Citizen раскрыли, когда выйдет Squadron 42, и поразили фанатов новым геймплейным демоКак и предполагалось, в рамках фестиваля CitizenCon 2954 студия Cloud Imperium Games (CIG) представила новое геймплейное демо Squadron 42 — сюжетной игры во вселенной Star Citizen.