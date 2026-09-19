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Армия Нигерии установит партнерство для местного развития технологий БПЛА

Армия Нигерии установит партнерство для местного развития технологий БПЛА

Партнерство с Фондом развития нефтяных технологий (PTDF) в вопросе организации местного производства беспилотных летательных аппаратов поддержал начальник штаба сухопутных войск Нигерии генерал-лейтенант Вайди Шуабу, 18 сентября сообщает нигерийское издание Daily Trust.

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