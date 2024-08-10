Шайло, старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, обвиняет отца в систематических избиениях! Недавно Шайло подала документы на отказ от фамилии отца, но причины такого решения были неизвестны.
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Шайло, старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, обвиняет отца в систематических избиениях! Недавно Шайло подала документы на отказ от фамилии отца, но причины такого решения были неизвестны.