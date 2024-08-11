Новая статья: Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости!За 4 года, прошедшие с момента выхода последнего гида по выбору мониторов, многие производители серьёзно переосмыслили свой подход к формированию ассортимента и стали предлагать всё больше моделей с повышенной частотой обновления.