Политика как он...
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Политика как она есть

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В партии Шольца обвинили Маска в пересечении «границ допустимого»

В партии Шольца обвинили Маска в пересечении «границ допустимого»

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что недавние заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в адрес немецких политиков могут серьезно обострить отношения США и Германии.

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Комментарии
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l
leonid
Маск всё правильно сказал по поводу ливерной колбасы штольца.
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15 час.

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