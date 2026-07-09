Как оформить международную банковскую карту в 2026 году: способы, стоимость и подводные камни

Международные карты можно оформить из дома Оформление международной банковской карты остается востребованным среди россиян, которые путешествуют за границу, оплачивают зарубежные сервисы или совершают покупки в иностранных интернет-магазинах.
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