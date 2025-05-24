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Новый рабы: стало известно, какую работу предлагают украинцам в Европе

Новый рабы: стало известно, какую работу предлагают украинцам в Европе

В ходе мини-расследования корреспондента РИА Новости выяснилось, что большинство европейских компаний предлагают украинским беженцам преимущественно низкоквалифицированные вакансии, не требующие специального образования или знания языка.

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