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Губерниев о «Гонке чемпионов»: «Волей-неволей лыжам показали второсортность – на своих этапах они ничего не решали. Надо многое серьезно менять»

Шоу-турнир завершился 5 января в Рязани. Команда Эдуарда Латыпова, Наталии Шевченко, Александра Терентьева и Марии Истоминой выиграла смешанную эстафету.

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