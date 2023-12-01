Котенок знаменитой тигрицы попал в фотоловушку в Приморье

Страна и люди

Котенок знаменитой амурской тигрицы, чье фото стало лучшим в фотоконкурсе дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020, наконец, показал себя подросшим, попав в одну из фотоловушек Национального парка «Земля леопарда» на юге Приморья.