В Совфеде заявили о поддержке Трампом нападок Маска на премьера Британии

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает нападки бизнесмена Илона Маска на британского премьера Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в городе Телфорд.
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