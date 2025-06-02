Дачникам рассказали о способах борьбы с частой проблемой томатов

Почернение плодов томатов, или вершинная гниль, — распространенная проблема, вызванная дефицитом кальция в тканях растения из-за различных факторов, рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
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