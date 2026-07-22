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Старшая дочь-бодибилдер и сыновья-близнецы: как выглядят и чем занимаются четверо детей Марии Шукшиной

Старшая дочь-бодибилдер и сыновья-близнецы: как выглядят и чем занимаются четверо детей Марии Шукшиной

Заслуженная артистка России Мария Шукшина выросла в знаменитой творческой семье, но свой путь в профессию ей пришлось искать дважды.

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