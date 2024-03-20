Пентагон назвал помощь Украине вопросом чести для США

Оказание военной помощи Украине является вопросом чести и безопасности для США. Об этом 20 марта заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии.
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