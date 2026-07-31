В Вологодской области полицейские и активисты «Движения Первых» провели акцию «Атлас профессий»

В Великоустюгском округе сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Анастасией Булдаковой и представителем регионального отделения «Движения Первых» посетили смену в детском оздоровительном лагере «Дружба».
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