Театр-студия Всеволода Шиловского представит пьесу о поколении сорокалетних

В основе спектакля «Одноклассники» лежит произведение Юрия Полякова.Фото предоставлено пресс-службой театраВ Московском театре-студии Всеволода Шиловского состоится показ спектакля «Одноклассники», поставленного по одноименной пьесе известного российского драматурга Юрия Полякова, работающего в жанре гротескного реализма.
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