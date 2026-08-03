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Татар-информ

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Минтранс РФ создал штаб для координации перевозок из-за ситуации в Азовском море

Минтранс РФ создал штаб для координации перевозок из-за ситуации в Азовском море

Из-за атак украинских беспилотников на суда в акватории Азовского моря Министерство транспорта РФ создало специальный штаб для координации перевозок, который занимается выстраиванием альтернативных логистических маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта.

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