Челябинцы готовы брать деньги в долг на дорогостоящее лечение. Исследование Группы Ренессанс Страхование показало, что треть уже делали это, часто занимая более 50 тысяч рублей.
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