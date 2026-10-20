Новинка получила три температурных режима и беспроводное питание Xiaomi добавила в линейку товаров для дома подушку Mijia Heated Posture Cushion, предназначенную для повышения комфорта при длительной работе за столом.
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