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Экс-советница Рейгана Масси заявила, что Горбачев оказал США большую услугу, «подарив» стране русских

Экс-советница Рейгана Масси заявила, что Горбачев оказал США большую услугу, «подарив» стране русских

Экс-советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси заявила, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев "оказал Америке большую услугу", открыв для страны русский народ.

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