Как я готовлю баклажаны в сметане с чесноком. Мой любимый рецепт

Что-то новенькое! Про этот рецепт мало кто знает, но он очень вкусный. Баклажаны в сметане с чесночком и грибами — это просто бомба! Обязательно приготовьте — не пожалеете! Рекомендую записать рецепт, чтобы не потерять.
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