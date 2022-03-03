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Экономист Масленников посоветовал, где сейчас лучше держать деньги

Обострение ситуации вокруг Украины обернулось для России санкционными ударами. Последствия затрагивают всех граждан страны: под удар попали банки, рубль упал, перелеты по многим направлениям приостановлены, цены на бытовую технику пошли на взлет.

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