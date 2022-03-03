Экономист Масленников посоветовал, где сейчас лучше держать деньги

Обострение ситуации вокруг Украины обернулось для России санкционными ударами. Последствия затрагивают всех граждан страны: под удар попали банки, рубль упал, перелеты по многим направлениям приостановлены, цены на бытовую технику пошли на взлет.
Обострение ситуации вокруг Украины обернулось для России санкционными ударами. Последствия затрагивают всех граждан страны: под удар попали банки, рубль упал, перелеты по многим направлениям приостановлены, цены на бытовую технику пошли на взлет.
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